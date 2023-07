Sema Smita honorārs bija tuvu miljonam. Vai Rīgas domei vajadzēja tā tērēties?

Izteicās arī Rīgas domes deputāte režisore Dzintra Geka-Vaska: "Nevērtēšu uzaicināto mākslinieku seksuālo orientāciju, bet ļoti pozitīvi raugos uz to, ka festivāls pārcēlies no Salacgrīvas uz Rīgu. Tas ir liels finansiāls pienesums arī pilsētai, jo uz Rīgu sabrauca daudz jauniešu no visas Eiropas, arī mani bērni un mazbērni. Jā, lasīju, ka galvenais mākslinieks Sems Smits ir ļoti ekstrēms, bet, kā teica Alvis Hermanis, jaunie cilvēki – tie ir pavisam cita pasaule. Un mums ir jāizvērtē realitāte."