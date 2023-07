Jāņogas par teju 50 eiro kilogramā. Sabiedrībā cepiens par augstajām cenām

Komentējot situāciju, Latvijas Pārtikas tirgotāju asociācijas izpilddirektors Noris Krūzītis norāda: "Es nesekoju visam līdzi, bet šis gadījums bija tāds, ka man arī uzvilka to jautājumu, bija zvans: nu kas notiek? Ja tā īsi trīs vārdos, vienkārši attiecīgais uzņēmums šīs jāņogas tirgo šajā iepakojumā mazajā cauru gadu. Viņš saņem no Čīles, dažkārt no Beļģijas, no dažādām vietām, un pamatā tās ir deserta jāņogas, kas ir domātas saldējumam, konditorejai. Pats tirgotājs, protams, rīkojas neadekvāti, nu ja viņam ir šādas izmaksas, pēc tam reaģēt un nepaskaidrot un vēl varbūt kaut ko mainīt cenā – tas ir pilnīgi neadekvāti. To es varu pateikt."