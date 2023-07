RFS futbolistiem izdodas salauzt "Makedonija" pretestību un nodrošināt vietu nākamajā kārtā

Pirmais bīstamais moments spēlē bija 11.minūtē, kad pēc Samira Fazli izgājiena tikai vārtsarga Pāvela Šteinbora meistarība glāba RFS no ielaistiem vārtiem.

Puslaika otrajā pusē rīdziniekiem bija vairākas iespējas panākt 1:0, no kurām tika izmantota pēdējā. Vispirms vienā no epizodēm Izmaels Diamondē no tuvas distances sita pāri vārtiem, bet pēc tam Andreja Iliča sitienu ar galvu neitralizēja pretinieku vārtsargs Hristijans Stevkovskis.