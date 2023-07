Līdz 28. jūlijam bez maksas varēs veikt C hepatīta vīrusa antivielu testu

C hepatīts ir infekcijas slimība, kas var izraisīt nopietnus aknu darbības bojājumus. Pret C hepatītu nav pieejama vakcīna, tāpēc tā ir viena no izplatītākajām un smagākajām vīrushepatītu infekcijām. Rīgas Stradiņa universitātes Infektoloģijas katedras asociētā profesore, "Centrālās laboratorijas" valdes locekle Jeļena Storoženko skaidroja, ka bieži vien cilvēks nezina, ka ir inficēts ar C hepatītu, jo slimība var noritēt bez simptomiem. Lai arī ap 20% gadījumu cilvēks atbrīvojas no vīrusa pat bez ārstēšanas, taču ap 80% gadījumu var attīstīties hronisks C vīrusa hepatīts.