Influencerim un jokdarim Laurim Zalānam reiz savu joku dēļ nācies izvicināt dūres

Viņš neapzināti esot sāpinājis citus. "Humors katram ir savs arī, un cits to saprot, cits to nesaprot, un tajos brīžos kādam ir bijis "rēcīgi", kad pavērs to humoriņu pret vienu konkrētu personu, citam atkal ne. Es mēģinu atcerēties, vai es reāli arī esmu dabūjis pa pakausīti par to… un liekas, ka jā. No sākuma pa jokam, pa jokam, un tad vairs ne, un tad, jā, nācās aizstāvēties, bet nu, pats vainīgs."