Bērns nokrīt pa kāpnēm - pirmo palīdzību nesniedz. Jelgavā nelegāli organizē bērnu nometnes

2023. gada 13. jūlijā Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Dienvidzemgales iecirknī tika saņemta informācija par to, ka Jelgavas novadā, Jaunsvirlaukas pagastā, kādā viesu namā naktī no 9. jūlija uz 10. jūliju bērnu nometnes darbības laikā viena no nometnes dalībniecēm – astoņus gadus veca meitene – kritusi no kāpnēm un guvusi miesas bojājumus.