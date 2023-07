Kipjegona visātrāk izskrien jūdzi un labo trešo pasaules rekordu šosezon

Piektdien otrā ar jaunu Īrijas rekordu (4:14.58) bija Kjāra Megīena, bet trešo vietu ieņēma etiopiete Frevejni Hailu (4:14.79). Ceturtā ar jaunu Lielbritānijas rekordu (4:15.24) finišēja Laura Muira, bet aiz viņa divus kontinentālos rekordus sasniedza Džesika Hala no Austrālijas (4:15.34) un Niki Hilca no ASV (4:16.35), kā arī 13.vietā finišējusī Hoselina Danieli Brea no Venecuēlas (4:27.41).