KNAB vērtēs Staķa ārštata padomnieces atbilstību likumam

2020.gadā viņa no Rīgas pašvaldības saņēmusi 8253 eiro algu, 1500 eiro honorāru un citus ienākumus 4327 eiro apmērā. Saskaņā ar deklarācijā norādīto, viņa Rīgas domē 2020.gadā nopelnījusi vairāk nekā 14 000 eiro.

Kā aģentūrai LETA skaidroja Lagzdiņa, viņa amatpersonas deklarāciju par darba sākumu pašvaldībā iesniegusi no decembra, kad kļuva par amatpersonu. Taču atlīdzību no pašvaldības viņa saņēmusi jau agrāk. Ņemot vērā, ka viņa tajā laikā nebija amatpersona, amatpersonas deklarācijā šis darba sākums nav norādīts. Līdz ar to, neesot tā, ka vairāk nekā 14 000 eiro saņemti par darbu viena mēneša laikā, bet gan ilgākā laika periodā.