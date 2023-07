NBS komandieris: Latvija kolektīvajā aizsardzības sistēmā kļūst spēcīgāka

NATO samitā Viļņā panākta vienošanās, ka turpmāk dalībvalstis aizsardzībā investēs vismaz 2% no sava iekšzemes kopprodukta (IKP), no kuriem vismaz 20% jānovirza jauna ekipējuma iegādē un attīstībā. Runājot par to, ko tas nozīmē aliansei kopumā un kādas iespējas tas paver valstīm attīstīt savas aizsardzības spējas, NBS komandieris uzsvēra, ka, skatoties no Latvijas ieguvumu skatpunkta, tas ir pozitīvs signāls, kas dod daudz lielāku pārliecību, ka NATO sabiedrotie attīstīs daudz lielākas spējas.