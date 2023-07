VMD paziņo, kur Latvijā fiksēti būtiskākie svaigie mizgraužu bojājumi

Viņš piebilda, ka augsta bojājuma pakāpe saglabājas arī vietās, kurās tā bija novērojama iepriekšējos gados - Lubānas mitrājā un Gaujas Nacionālā parka teritorijā, īpaši Cēsu, Līgatnes un Siguldas apkārtnēs. No jauna ievērojami postījumi fiksēti arī Pierīgā un Dienvidkurzemes novadā.

Purs stāstīja, ka egļu astoņzobu mizgrauža izplatība turpinās, un to lidošanas intensitāte ir atkarīga gan no teritorijas, gan no laika apstākļiem, kas šogad ir izteikti mainīgi.