Austrumu slimnīcā šonedēļ bezmaksas iespējams veikt aknu blīvuma mērīšanu un testēšanu uz C hepatītu

Pārbaudes varēs veikt no plkst.10 stacionāra "Latvijas Infektoloģijas centrs" Ambulatorajā daļā. Pieteikties tām var pa tālruni 67 014 738, bet ieteicams zvanīt darba laikā.

Tāpat pārbaudīties uz C hepatītu var, nododot asinis kā donoram - visi donori tiek testēti uz B un C hepatītu un HIV infekciju, pie savas ģimenes ārsta, par maksu jebkurā laboratorijā veikt C hepatīta antivielu testu (anti-HCV), kā arī HIV profilakses punktos - anonīmi un bez maksas eksprestesti visā Latvijā, tostarp biedrības "Baltijas HIV asociācijas" testpunktos Rīgā.

Upmace norādīja, ka Latvijai ir visas iespējas izpildīt Pasaules Veselības organizācijas nosprausto mērķi - līdz 2030.gadam izskaust C hepatītu kā nopietnu draudu iedzīvotāju veselībai. Lai sasniegtu PVO izvirzīto mērķi, Latvijā ik gadu būtu jāārstē vismaz 3000 pacientu. Šā gada 27.jūnijā valdība apstiprināja rīcības plānu HIV infekcijas, seksuālās transmisijas infekciju, tuberkulozes, B un C hepatīta izplatības ierobežošanai 2023. - 2027.gadam, kurā uzmanība pievērsta arī C hepatītam.