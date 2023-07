Verstapens ar septīto uzvaru pēc kārtas palīdz "Red Bull" komandai uzstādīt jaunu rekordu

No pirmās vietas startēja Lūiss Hamiltons ("Mercedes"), taču jau startā Verstapens viņu apdzina un kļuva par līderi. Hamiltons piekāpās ne tikai Verstapenam, bet arī abiem "McLaren" pilotiem Oskaram Pjastri un Lendo Norisam.

Verstapens vadību no rokām neizlaida un svinēja devīto uzvaru sezonā, otrais finišēja Noriss, bet trešais bija no devītās pozīcijas startējušais uzvarētāja komandas biedrs Serhio Peress. Hamiltons finišēja nedaudz aiz pirmā trijnieka, viņam sekoja Pjastri un komandas biedrs Džordžs Rasels, kurš veica kāpumu no 18.vietas startā uz sesto finišā.