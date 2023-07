ISW: Ukrainas karaspēks turpina virzīties uz priekšu trīs frontes rajonos

Citā frontes posmā, netālu no krievu okupētās Bahmutas pilsētas, Ukrainas spēki turpina mēģinājumus to aplenkt no divām pusēm. 23.jūlijā Ukrainas bruņotajiem spēkiem izdevās pavirzīties uz ziemeļrietumiem no Bahmutas pilsētai piegulošā Hromoves ciema, piespiežot Krievijas spēkus atkāpties pilsētas robežās.