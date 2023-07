Plānotāja darbs mežā - tehnoloģijas un 10 000 soļi

LVM Austrumvidzemes reģiona plānotāja mudina jauniešus nebaidīties šā darba, jo studējot tiek iegūtas visas nepieciešamās zināšanas. "Pirmkārt, galvenais ir nebaidīties pamēģināt, jo ir atbalsts no uzņēmuma.

Aktīva un interesanta ikdiena

Vaicājot par to, cik ikdiena ir aktīva, Dace stāsta, ka diendienā ir jāstaigā daudz, jo lielākoties ikdienas darbs norit tieši mežos. "Ir pieejams tehniskais nodrošinājums, automašīna, lai varētu iebraukt mežos, bet tāpat vairākas stundas ir jāstaigā mežā. Ar kolēģiem salīdzinot vidēji katrs nostaigājam 10 000 soļu katru dienu," saka LVM Austrumvidzemes reģiona plānotāja.

Pusgada laikā Dace saskārusies arī ar interesantām situācijām. "Vienā no pirmajām reizēm, kad devos viena apsekot audzes pa ceļu braucot, manīju medni, kas mani ne tik laipni sagaidīja. Taču mēs kaut kā sadraudzējāmies, jo pēc diviem mēnešiem, braucot uz to vietu, atkal sastapu to pašu medni," viņa atminas.