"Potenciāli jebkurš cilvēks, kurš nav testējies, var būt inficēts." C hepatīts joprojām ir problēma Latvijā

Sākotnējais skrīninga tests vēl neparāda, ka cilvēks tiešām ir slims

"Šis izmeklējums ir valsts apmaksāts. Ja vīrusa tests ir negatīvs, tad nav C hepatīta, ja savukārt vīrusa tests ir pozitīvs, tad mēs to ļoti efektīvi varam izārstēt. Un ir svarīgi to izdarīt pirms ir izveidojusies aknu ciroze vai aknu vēzis, pie kā diemžēl C hepatīts var novest. Vēzis nekad nav nekas patīkams, kaut arī agrīnās stadijās vēzis ir salīdzinoši efektīvi ārstējams. Bet ja ir ciroze, tad mēs varam izārstēt C hepatītu, bet nevaram izārstēt cirozi. Aknu ciroze ir neatgriezenisks process. Tieši tāpēc ir svarīgi, lai cilvēks pārbaudās, ja nekad dzīvē to nav darījis," izceļ eksperte.