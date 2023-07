Laikraksts: Ukrainas tanku degviela tiek ražota no Krievijas naftas

Vācijas lietišķais laikraksts "Handelsblatt" vēsta, ka arvien vairāk Ukrainas tanku degvielas ir no agresorvalsts teritorijas, jo Ukraina importē dīzeļdegvielu no Ungārijas un Turcijas, kuras savās naftas pārstrādēs rūpnīcās izmanto naftu no Krievijas.