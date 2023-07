Ķirsis: Nākamnedēļ jāpanāk skaidrība par Rīgas domes koalīcijas izveidošanas iespēju

Reizē katrs bloks - JV, "Nacionālā apvienība/Latvijas reģionu apvienība" (NA/LRA) un "Kods Rīgai" (KR) no vienas puses un PP no otras - joprojām ir atšķirīgās pozīcijās par "koalīcijas modeli" jeb vicemēru skaitu. Ķirsis norādīja, ka JV izteikusi gatavību iet uz kādu kompromisu šajā lietā.

Taču vēlāk PP paziņojumā presei laikā "Progresīvo" frakcijas vadītājs Mārtiņš Kossovičs atkārtoti atzīmēja, ka PP kā ļoti lielu soli pretī kompromisam no savas puses uzskata politiskā spēka apņemšanos nevirzīt savu Rīgas mēra amata kandidātu, atstājot to pārējo trīs pušu kodolam. Tāpēc "Progresīvie" sagaidītu, ka arī partneri ietu uz kompromisu no savas puses.