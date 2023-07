Zodiaka zīmes, kas ir atkarīgas no mīlestības

Zivis ir maigākā un jūtīgākā Zodiaka zīme, kas vienmēr dara visu no sirds. Viņi spēj mīlēt un priecāties par katru partneri tā, it kā viņš būtu iemīlējies pirmo reizi dzīvē. Viņi izmisīgi nemeklē mīlestību, bet pievelk to ar vieglumu, jo visu laiku ir uz "mīlestības viļņa". Viņu dvēsele alkst pēc pasakaini romantiskiem žestiem. Zivis vienmēr mīl patiesi, jo tā ir viņa būtība. Dzīve bez mīlestības Zivju acīs ir nepanesams murgs, no kura viņas cenšas atmosties par katru cenu.