"Rimi" komentē pārtikas cenu atšķirības veikalu tīklā Baltijā

Viņa skaidroja, ka "Rimi" ikdienas cenu monitoringā apskata daudz lielāku produktu skaitu. "Katru dienu veicam cenu monitoringu katrā no saviem darbības tirgiem visām preču grupām," sacīja Ciemīte, piebilstot, ka, piemēram, ja salīdzina Latviju ar Igauniju, tad no 50 000 produktu sortimenta katrā valstī abās sakrīt un pircējiem tiek piedāvāti 16 000 produktu, no kuriem 7238 ir pilnīgi vienādas cenas, 4012 ir līdz 10% zemāka cena, bet pārējai daļai var būt izteiktākas svārstības atkarībā no produktu kategorijas un konkurences konkrētajā tirgū.