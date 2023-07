Šineidas O'Konoras "Nothing Compares 2 U" hita tapšanas līkloči

"Nothing Compares 2 U" nekad netika izdots kā atsevišķs singls, un šķita, ka tam jau lemts ieslīgt aizmirstībā, līdz tematiskās saskanības labad to atcerējās Šineidas O'Konoras menedžeris Fahtna O’Keleijs un ieteica dziedātājai to iekļaut viņas otrajā albumā "I Do Not Want What I Haven't Got".