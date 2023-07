Slepkavība Jēkabpilī: pret Rusiņu ierosināti jauni kriminālprocesi

Ņemot vērā, ka kriminālprocesos, kuros tiek izmeklēti noziegumi, kas saistīti ar vardarbību ģimenē, kriminālprocesu veicošai amatpersonai ir nepieciešamas padziļinātas zināšanas un izpratne psiholoģijā, jāizprot vardarbīgās personas un no vardarbības cietušās personas uzvedība, secināts, ka visās prokuratūras struktūrvienībās atsevišķiem prokuroriem jānosaka specializācija arī kriminālprocesos par vardarbību ģimenē, pirms tam viņiem nodrošinot atbilstošas papildu apmācības.

Priekšlikumos izteikts viedoklis arī par nepieciešamību veikt regulāras sociālās kampaņas, kuru mērķauditorija ir gan no vardarbības cietušas, gan vardarbību veikušas personas, un izveidot tīmekļvietni, kurā vienkopus ir skaidra un detalizēta informācija par šo personu tiesībām, kā arī iespējām saņemt visa veida profesionālu palīdzību.

Jau ziņots, ka 16.aprīlī Jēkabpils novadā sava bērna un mātes acu priekšā tika nogalināta 1983.gadā dzimsi sieviete. Slepkavību pastrādāja viņas bijušais vīrs Rusiņš, kurš mēnešiem ilgi sievietei draudēja un viņu vajāja, par to regulāri tika ziņots policijai, bet sieviete pasargāta netika. Rusiņam bija 19 kriminālprocesi, no kuriem 18 - par to, ka viņš nepilda lēmumu par aizsardzību pret vardarbību.