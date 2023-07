"Fitch" saglabā Latvijas kredītreitingu "A-" līmenī

Aģentūra paredz, ka globālo preču cenu krišanās veicinās tekošā konta deficīta samazināšanos līdz 3,6% no IKP 2023.gadā no 6,4% 2022.gadā. "Fitch" neparedz tālāku būtisku tekošā konta deficīta samazināšanos 2024. un 2025.gadā un atgriešanos pie pirmspandēmijas tendencēm. Aģentūra paredz, ka kapitāla konta pārpalikums 2023.gadā pieaugs, bet ārvalstu tiešo ieguldījumu pieplūdums no 2023. līdz 2025.gadam saglabāsies stabils 3% no IKP līmenī. Neto ārējais parāds samazinājās līdz 6,1% no IKP 2022.gada beigās, un ir gaidāms, ka tas pārsvarā paliks stabils no 2023. līdz 2025.gadam.