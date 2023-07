"Kods Rīgai" un PP nav vienisprātis par politiskās krīzes cēloņiem Rīgas domē

PP uzskatot, ka Rīgas domes priekšsēdētājs Mārtiņš Staķis esot gāzts no amata, savukārt KR ir "stingri pārliecināti", ka Staķis pats izvēlējies atkāpties no amata, atzīmēja Ozola.

Politiķes skatījumā, šīs viedokļu atšķirības nosakot politiskās uzvedības modeļus no trīs partiju bloka no vienas puses un PP no otras puses.