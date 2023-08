"Divreiz iešaušu kājā!" Argentīnas futbola kluba spēlētāji pārcietuši biedējošu uzbrukumu no pašu faniem

Šis mačs bija īpašs ar to, ka pēdējo reizi savas profesionālās karjeras laikā laukumā devās leģendārais Urugvajas aizsargs Djego Godins. Diemžēl vietējā publika zaudējumu neuzņēma labi.

Perspektīvais uzbrucējs neslēpa, ka cietis no fiziskas vardarbības: "Viņi man divreiz iesita pa seju un sagrāba aiz jakas. Es biju nobijies, un mani komandas biedri negribēja doties mājās, jo baidījās, ka viņus izsekos. Fani vienam no komandas biedriem pat teica: "Kāp ārā no mašīnas, vai arī es tev divreiz iešaušu kājā!""