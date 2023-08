"Es tikai jokoju." Lukašenko ņem atpakaļ savus vārdus par vagneriešu vēlmi doties "ekskursijā" uz Poliju

"Varbūt man nevajadzētu to teikt, tomēr es to pateikšu. Vagnerieši ir sākuši uzmākties. Viņi vēlas doties uz Rietumiem," iepriekš Lukašenko sacīja Putinam. "Es jautāju: kāpēc jūs vēlaties doties uz Rietumiem? "Nu, lai dotos ekskursijā uz Varšavu, uz Žešovu.""

"Es tikai jokoju par to, ka vagnerieši savā starpā runāja: "Dosimies ekskursijā uz Žešovu." Kāpēc? Jo ekipējums un ieroči nāca no Žešovas uz turieni, kur šie vagnerieši cīnījās pie Artemivskas [pilsēta Ukrainā]. Tūkstošiem viņu vīru tur gāja bojā, un viņi to nepiedos," nu izteicās Baltkrievijas autokrāts.