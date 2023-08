Latvijas basketbola izlase izsēj lielu pārsvaru, taču beigās uzveic Zviedriju

Otrās ceturtdaļas sākumā pēc Aigara Šķēles precīzā metiena no tuvas distances Latvijas izlases pārsvars sasniedza desmit punktus. Uz pretinieku trīspunktu gājienu ar bumbas triecienu grozā no augšas atbildēja Šmits, kurš guva arī Latvijas izlases nākamos piecus punktus gan no soda metienu līnijas, gan no tālienes (39:27).