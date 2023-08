""Vincents" bez Rītiņa nav "Vincents"" Cilvēki apspriež leģendārā restorāna slēgšanu

Un visbeidzot, pēdējoreiz es tur biju pirms pāris gadiem kopā ar vienu no Kanādas bijušajiem vēstniekiem Latvijā. Pats Mārtiņš apstaigāja galdiņus, piedāvāja amuse bouche, pajautāja, vai garšo. Vieglas smiltis viņam un viņa lolojumam."

To pašu slaveno pīli, kuru Rītiņš ieveda restorānā ratiņos un smalkā, Burkā kundzes cienīgā procesijā turpat uz vietas servēja. Tas bija neaizmirstams un krāšņs skats.

Kristīne Vilīte: ""Vincentā" pārsvarā biju darba jautājumos: te Mārtiņš atrāda jaunākās receptes žurnālam, te Tomsons pastāsta vīna "čaiņikiem", kas ir kas... Bet esmu bijusi restorānā arī kā klients - par labu kāzu vadīšanu kāds jaunais pāris uzšķinķoja dāvanu karti, un mēs, kopā ar citu pāri pirms Ziemassvētkiem atlaidām. Bija 10 no 10 - no komplimentiem vien varēja paēst! Viss gardi. Pat nepamanīju, ka telpas bez logiem, kas, savukārt man ar savām bailēm no slēgtām telpām ir liels sasniegums, ka spēju izbaudīt gan kompāniju, gan virtuvi."