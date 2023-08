Bijusī "McDonald’s" darbiniece "TikTok" atklāj slepeno burgeru sīpolu mērces recepti

Savā "TikTok" video bijusī "McDonald's" darbiniece Kima Stratona parāda, kā savā virtuvē soli pa solim vienkārši var pagatovot slaveno burgeru mērci, kas ir daļa no "McDonald’s" neatvairāmā garšas vilinājuma.

Viss, kas nepieciešams, ir malti sīpoli, karsts ūdens, stikla burka un papīra dvielis. Metode ir neticami vienkārša, kā to demonstrē Kima: burciņā ar karstu ūdeni ieber samaltus sīpolus un patur 15 minūtes. Pēc tam caur papīra dvieli no burciņas izlej ūdeni, cik vien iespējams. Sīpoli, kas paliek burciņā, garšo kā no slavenā burgeru restorāna!