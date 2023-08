Ukrainas pretgaisa aizsardzība naktī notriekusi 30 raķetes un 27 dronus

"Pirmā uzbrukuma viļņa laikā 5.augusta vakarā ienaidnieks izmantoja 14 no jūras palaižamās spārnotās raķetes "Kalibr" un trīs no gaisa palaižamās ballistiskās raķetes "Kinžal". Pretgaisa aizsardzības vienības iznīcināja 12 no 14 "Kalibr" raķetēm. Informācija par raķetēm "Kinžal" nav izpaužama," paziņoja Ukrainas Gaisa spēki.