FOTO ⟩ Sadarbībā ar Ukrainas iestādēm atkārtoti tiek apturēta telefonkrāpnieku grupas darbība

Sarunas laikā viltus operators, norādot par it kā notiekošām krāpnieciskām darbībām Latvijas valstspiederīgā bankas kontā, ieguva personu kontu pieejas datus.

Pēc tam naudas līdzekļi tika pārvirzīti no sazvanīto Latvijas valstspiederīgo kontiem uz citiem ar noziegumu saistīto personu kontiem, kas tika kontrolēti no organizētās noziedzīgas grupas dalībnieku puses.

Izmeklēšanā viens no mērķiem ir mantisko jautājumu risinājums, tāpēc viena no prioritātēm ir nodrošināt, ka visi cietušie, kas zaudējumus guvuši no šī noziedzīgā grupējuma darbības, saņem atlīdzības.