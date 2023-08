"Repharm" grupas valdi atstāj Vanags un Apts

Savukārt Apts, kurš "Repharm" valdē strādā kopš 2022.gada jūnija, pametīs ne tikai uzņēmuma "Repharm" valdi, bet arī atstās padomes locekļa amatu AS "Veselības centru apvienība" un AS "Aprūpes birojs".

AS "Repharm" grupa ir zāļu ražotāja "Olainfarm", "Mēness aptieku" tīkla īpašniece, AS "Sentor farm aptiekas", zāļu vairumtirgotājs AS "Recipe Plus", augu valsts ārstniecisko līdzekļu ražotājs AS "Rīgas farmaceitiskā fabrika", ambulatorās aprūpes iestāžu tīkls AS "Veselības centru apvienība" un SIA "Centrālā laboratorija".