Cipule: Noteiktos reģionos būs jāpāriet uz divu cilvēku sastāva brigādēm

Viņa skaidroja, ka brigāžu skaits ir stingri noteikts, tādēļ to skaita palielināšana nozīmētu papildu finansējuma pieprasīšanu. Iepriekš NMPD vairākkārt esot vērtējis esošo brigāžu nosegumu, attīstīšanas tīklu, un nonāca līdz secinājumam, ka jāstrādā pie dažāda sastāva brigāžu veidošanas, ko dara arī citviet Eiropā.

"Mums ir divu lūdz trīs cilvēku brigādes, bet Eiropā runā par vienu cilvēku, kas var doties [izsaukumā], jo galvenais uzdevums ir pēc iespējams ātrāk nonākt izsaukuma vietā. Tur mums ir stingras prasības no valsts, kādā laikā mums tas ir jāizpilda. Ja mēs runātu par šo uzlabošanu, palielināšanu, tad mums jārunā par šo brigāžu pieejamību - ne tikai to skaitu, bet arī to, kam un kādiem mērķiem tās novirzam un kādos darbos tās ir aizņemtas," norādīja Cipule.