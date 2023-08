Rīgas domē bažas par atsevišķu ceļu remontu pabeigšanu līdz rudenim

Viņa piebilda, ka noteikti vēl prasīs no departamenta informāciju, lai iegūtu pilnu ainu par notiekošo, taču cer arī sagaidīt no komitejas vadītāja Olafa Pulka (JV) un atbildīgā vicemēra Viļņa Ķirša (JV) proaktīvāku rīcību šo darbu uzraudzībā, īpaši, ņemot vērā to, ka ielu uzturēšanai iecerēts piešķirt lielāku finansējumu to palielinot līdz pat 40 miljoniem eiro.