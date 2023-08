ŅEM VĒRĀ ⟩ Šoferiem uz Valmieras, Vidzemes un Daugavpils šosejām jārēķinās ar pagaidu luksoforu posmiem

Kopumā būvdarbi turpinās vairāk nekā 60 valsts autoceļu posmos. Visvairāk remontdarbu posmu ir Vidzemē . Lielākie satiksmes ierobežojumi saglabājas uz Vidzemes šosejas no pagrieziena uz Cēsīm līdz Rīdzenei, kur jāplāno stunda, lai šķērsotu būvdarbu vietu.

Gandrīz stundu vajadzēs arī uz Valmieras šosejas no tilta pār Gauju pie Murjāņiem līdz Braslai, no Grebņevas līdz Kārsavai pa autoceļu A13 un no Madonas līdz Dzelzavai pa autoceļu Pļaviņas-Madona-Gulbene (P37), informē LVC.