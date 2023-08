Tukuma novadā turpina likvidēt vētras postījumus

Piecu stundu laikā pēc vētras uz sēdi sanāca deputāti, lai lemtu par pabalstu piešķiršanu. Tai pašā dienā tika sākti vētras postījumu novākšanas darbi, mobilizēti spēki - gan no citām pārvaldēm, gan no pašvaldības kapitālsabiedrībām, gan brīvprātīgie no celtniecības kompānijām un citiem uzņēmumiem, un darbi turpinās.