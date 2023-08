Pentagons: Ukraiņi pretuzbrukumā panākuši brīnumu un iedzinuši okupantus aizsardzībā

"Ukraiņi, neraugoties ne uz ko, spēja atspiest krievus uz aizsardzības pozīcijām, kas pats par sevi ir brīnums, ņemot vērā Ukrainas armijas stāvokli Krievijas iebrukuma brīdī," sacīja Raiders. "Un jūs redzējāt, ka no visas pasaules plūst atbalsta straumes, lai sniegtu viņiem neiedomājamas un būtiskas kaujas iespējas un sagatavotību."

"Tāpēc, ņemot to visu vērā, es uzskatu, ka uz to ir svarīgi raudzīties perspektīvā no iespēju skatu punkta, ko viņi spēja attīstīt un īstenot ļoti īsā laikā," norādīja Raiders.