Divas Zodiaka zīmes, kurām sekss ir teju dzīvības vai nāves jautājums

Aunu pārvalda Marss, kas ir arī fizisko kaislību planēta. Aunam vienmēr ir milzīgs enerģijas daudzums, un viens no veidiem, kā ar to tikt galā, ir to novirzīt seksā – pēc iespējas biežāk un vairāk. Starp citu, kamēr daudzi citi zaudē enerģiju seksa laikā, Auna enerģija tajā brīdī tikai aug.