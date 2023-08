Krievija izšāvuši četras raķetes Ukrainas rietumos. Nogalināts astoņus gadus vecs bērns

"Viena raķete H-47 tika iznīcināta Kijivas apgabalā. Pārējās trāpīja netālu no lidlauka. Tika skartas civilās ēkas un infrastruktūra, un viena no raķetēm trāpīja dzīvojamā rajonā," paziņoja Ukrainas Gaisa spēki.

Prokuratūra paziņoja, ka raķetes trāpīja netālu no mājas Ivanofrankivskā. "Raķetes trāpīja teritorijā netālu no privātmājas Kolomijas rajonā, kur dzīvoja ģimene ar trim bērniem."

Ukrainas Gaisa spēki paziņoja, ka Krievija raķetes izšāva no Tulas, kas atrodas aptuveni 180 kilometrus uz dienvidiem no Krievijas galvaspilsētas, un Ļipeckas, kas atrodas aptuveni 460 kilometrus no Maskavas.