FOTO UN VIDEO ⟩ Desmitiem tūkstošu fanu Tallinā pulcē grandiozs "The Weeknd" koncerts

"The Weeknd" koncertā Tallinas Dziesmu svēku estrādē centrālais dekorācijas elements bija gara sievietes figūra, kas, šķiet, gatavojās pacelties augšup.

Šī skulptūra pieder japāņu māksliniekam Hajime Sorajama. "The Weeknd" karjerā šī sudraba un hroma figūra pirmo reizi parādījās dziesmas "Echoes Of Silence" videoklipā.

Lai gan publiku uz koncertu sāka ielaist no pulksten 16, jau pusdienlaikā pie Dziesmu svētku estrādes vārtiem pulcējās fani, kuri Tallinā bija ieradušies uz šo muzikālo notikumu. Jau labu laiku pirms koncerta pie ieejas bija uzslieta maza telts.

"Uzkāpām uz prāmja, no rīta stāvējām pie vārtiem," stāstīja meitenes, kuras ieradās uz sava iemīļotā mākslinieka koncertu.

Tāda mēroga mākslinieka kā "The Weeknd" uzstāšanās Igaunijā ir grandiozs notikums. Kanādas popzvaigznes fani Igaunijā ieradās no dažādām Eiropas valstīm, jo Tallina mākslinieka turnejā bija iekļauta starp tādām pilsētām kā Prāga, Parīze, Milāna, Varšava, Londona, Madride, Barselona un citām.

Tallinā notika vienīgais koncerts ne tikai Baltijas valstīs, bet arī Ziemeļeiropā. Tāpēc Tallinā "The Weeknd" fani ieradās ne tikai no Latvijas un Lietuvas, bet arī no Somijas, Zviedrijas, Norvēģijas.