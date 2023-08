Dobeles novadā vētrā bojāto ēku remontiem izmaksāti gandrīz 200 000 eiro

Pagastu pārvalžu vadītāji pirmdien plkst. 13 sāka apzināt situāciju pēc vētras un postījumu apmēru, uzsver novada izpilddirektors. Pirmdienas vakarā novada teritoriju apmeklēja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs (VARAM) Māris Sprindžuks (AS) un kopā ar novada vadību konstatēja, ka situācija ir ļoti nopietna.

Otrdien plkst. 9 pašvaldībā sasaukta sanāksme vētras postījumu apmēru noskaidrošanai un postījumu seku likvidācijas koordinēšanai. Pagastu pārvaldēm tika uzdots nodrošināt cietušās mājsaimniecības ar plēvēm un tentiem, sniedzot palīdzību daļēji vai pilnībā norauto jumtu un īpaši spēcīgās lielgraudu krusas izsisto logu pagaidu segšanai, lai pasargātu mājokļu iedzīvi no samirkšanas un sabojāšanas spēcīgajās lietavās, kas turpinājās arī 8.augustā.

Pašvaldība izveidoja mobilo aplikāciju iesniegumu pieņemšanai no vētrā cietušajām mājsaimniecībām. Pagastu pārvalžu vadītāji iesniegumus no cietušajiem pieņēma papīra veidā, jo elektrības un interneta joprojām daudzviet nebija. Vissmagāk cietušajos Bukaišu/Augstkalnes pagastos sakari joprojām bija traucēti, saziņa ar pagastu pārvaldi ierobežota. Palīdzības sniegšanai tika pieslēgti resursi no blakus esošā Bēnes/Ukru pagasta, ko vētra skārusi minimāli.