Latvija atteikusi patvērumu Krievijas pilsonei, kura sevi dēvējusi par Putina režīma pretinieci

No tiesas lēmuma izriet, ka sieviete Latvijā ieceļoja kopā ar savu dzīvesbiedru Krievijas pilsoni, kurš bija spiests atstāt Krieviju, jo 2022. gada oktobrī Kara komisariātā saņēma nosūtījumu uz militārajām apmācībām.

No Krievijas viņi izceļoja uz Gruziju, jo pieteicējas dzīvesbiedrs pēc izcelsmes bija gruzīns. Pēc divām Gruzijā pavadītām nedēļām, klīstot baumām, ka Krievijas pilsoņiem no Gruzijas varētu tikt atteikta, pieteicēja ar dzīvesbiedru izlēma lidot uz Latviju un lūgt šeit patvērumu. Latvijā gan sievietes dzīvesbiedrs gāja bojā.

No minētajiem apstākļiem tiesa konstatējusi, ka sievietei un viņas dzīvesbiedram jau no paša patvēruma procedūras uzsākšanas brīža bija dažādi patvēruma pieprasīšanas motīvi - dzīvesbiedra motīvs bija izvairīties no Krievijā draudošā militārā dienesta, savukārt pati sieviete savu patvēruma lūgumu motivēja ar politiskiem uzskatiem - pret Putina režīmu, pret karu, pret mobilizāciju.