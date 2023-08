Video ⟩ "Aiz priekškara": Pretrunīgais un šizofrēniskais Kremļa pasaules skatījums

Tāpat ir pilnīgi skaidrs, ka Krievija vēlas atjaunot kādreizējo imperiālo varenību, ko neslēpj arī paši propagandisti. Vienlaikus nemitīgi Rietumvalstīm, kas kādreiz bija koloniālas impērijas, tiek pārmesta to pagātne, francūži un briti tiek dēvēti par kolonizatoru un vergturu pēctečiem. Šāds vēstījums tiek izplatīts, neraugoties uz to, ka Rietumi savu koloniālo pagātni ir nosodījuši, kamēr krievi ar to lepojas un vēlas to atjaunot arī 21. gadsimtā.