Ogrēnieši izveido atbalsta grupu Briežu dārza saglabāšanai

Otrkārt, iedzīvotāji aicina "Rīgas meži" vadību nemaldināt sabiedrību ar apgalvojumu, ka šis parks tiek uzturēts no rīdzinieku nodokļiem. Iepazīstoties ar kapitālsabiedrības iepriekšējo gadu pārskatiem, aptuveni 75-85% ieņēmumus veido saimnieciskā darbība ar mežu - citējot no 2022.gada gada pārskata vadības ziņojuma, "Uzņēmuma būtiskākie ieņēmumi bija no kokmateriāliem (apaļkoku, zāģmateriālu, blakus produktu pārdošana un transportēšana) - 16,1 miljoni eiro jeb 75,5% no kopējiem ieņēmumiem 21,35 miljoniem eiro". Šos kapitālsabiedrības ienākumus veido Pierīgas pašvaldību teritorijās esošo mežu kailcirtes. Turklāt nav dzirdēts par kailcirtēm Rīgas pilsētas teritorijā. Līdz ar to var droši apgalvot, ka pilsētas parki un skvēri, pilsētas meži, puķudobes, stāvkrāni, strūklakas Rīgā tiek uzturēti no Pierīgā, tostarp Ogres novadā izcirstajiem mežiem, norāda Ozoliņa.