Vēstījums no zvaigznēm visām Zodiaka zīmēm no 21. līdz 27. augustam

Lieliska nedēļa jaunu kontaktu veidošanai. Pratīsi atstāt labu iespaidu, sekmēsies darījumu sarunas, un no kādas lietišķas tikšanās var rasties arī privātas simpātijas. Tomēr ikdienas darbi var bremzēties no tevis neatkarīgu apstākļu dēļ, tāpēc būtu labi jaunos plānus sākt realizēt un līgumus slēgt pēc dažām nedēļām. Ja to darīsi tagad, tad jāveļ tas smagais akmens kā Sīzifam pret kalnu. Profesionālajā jomā vajadzētu arī papildināt zināšanas, apmeklēt kādu semināru. Brīvdienās jāpalīdz ģimenes locekļiem un jāpievēršas mājas darbiem. Savukārt brīvajām sirdīm iespējama aizraujoša iepazīšanās.