ŅEM VĒRĀ ⟩ Rīgas svētku laikā daudzviet ierobežos satiksmi

No plkst. 6 līdz svētdienas, 20. augusta, plkst. 6 transportlīdzekļu, tajā skaitā elektrovilcieniņu, velorikšu, elektroskrejriteņu un citu elektrisko pārvietošanās līdzekļu satiksmi slēgs Doma laukumā, Zirgu ielas posmā no Doma laukuma līdz Meistaru ielai, Jēkaba ielas posmā no Doma laukuma līdz Torņa ielai, Pils ielas posmā no Doma laukuma līdz Pils laukumam, Smilšu ielas posmā no Doma laukuma līdz Vaļņu ielai.