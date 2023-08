Iespēja atbrīvoties no vecās elektrotehnikas un tekstila. "Clean R" turpina organizēt bezmaksas izbraukumus

"Eiropas kopīgais mērķis ir apglabāt poligonos ne vairāk kā 10% no valstī radītājiem atkritumiem, un, lai to sasniegtu, mēs nākam tuvāk iedzīvotājiem, piedāvājot savas mājas pagalmā ērti, ātri un bez maksas nodot nevajadzīgo elektrotehniku un tekstilu. Ceram, ka mūsu akcijas krietni atvieglos šķirošanu, samazinās iedzīvotāju rēķinu par atkritumu apsaimniekošanu, atbrīvos vietu mājās, kā arī mazinās tendenci atstāt elektrotehniku pie atkritumu tvertnēm," saka Rumpane.

Kur un kad plānotas tuvākās Tīrmājas dienas?

20. augustā speciālais Tīrmājas automobilis no plkst .10.00 līdz 11.00 atradīsies Ogļu ielā 30; no 11.00 līdz 12.00 – Balasta dambī 72A; no 12.00 līdz 13.00 – Ģipša ielā 3; no 13.00 līdz 14.00 – Zvejnieku ielā 1 k-14; no 14.00 līdz 15.00 – Āzenes ielā 5; no 15.00 līdz 16.00 – Ķīpsalas ielā 8.