Eiropā ievērojams asins plazmas deficīts

Lai gan primāri no plazmas rada medikamentus retu slimību ārstēšanai, plazma medicīnā ir izmantojama plašā mērogā. Nepieciešamība pēc terapijām, kurās izmantota plazma, pasaulē turpina pieaugt - jo arvien uzlabojas slimību diagnostika, palielinās cilvēku dzīvildze, kā arī joprojām tiek noteiktas jaunas indikācijas plazmas terapiju izmantošanai. Turklāt, jo vairāk tiks ziedota plazma, jo lielāka sabiedrības daļa - ne tikai cilvēki ar retām saslimšanām - gūs labumu no tās radītajiem preparātiem un terapijām, uzsvēra Brikmane.

Eiropā šobrīd ir 5,15 miljonu litru plazmas deficīta. Lai spētu nodrošināt savus pacientus ar šiem dzīvībai svarīgajiem plazmas preparātiem, Eiropa importē plazmu - 40% plazmas tiek iepirkta no ASV, kas ir pasaulē lielākais plazmas savācējs.

Pastāvošais plazmas deficīts skaidrojams gan ar to, ka sabiedrība nav pietiekami informēta par plazmas ziedošanas nozīmību, gan ar to, ka tikai dažās Eiropas valstīs plazmas ievākšanā līdzdarbojas kā valsts, tā privātais sektors. Eiropas Savienības (ES) valstis mēģina būtiski palielināt asins plazmas ziedošanas apjomus, tomēr panākumi nav ievērojami, jo ir tikai dažas valstis, kurās arī privātajam sektoram ir atļauts savākt plazmu par fiksētas likmes kompensāciju - Vācija, Austrija, Čehija un Ungārija. Šīs arī ir valstis, kas saviem pilsoņiem spēj nodrošināt nepieciešamo daudzumu plazmas preparātu, turklāt pat var to eksportēt, palīdzot citām valstīm, norādīja Brikmane.