Pēc "Riga" uzvaras pār "Auda" Latvijas kausam būs jauns īpašnieks

Tāpat kā dienas pirmajā spēlē Valmierā, arī šajā cīņā vārti tika gūti mača sākumā. Sestajā minūtē pēc Duglasa Aureliu piespēles Abdulrahmans Taivo no vārtu priekšas atklāja rezultātu.

Skaistus vārtus 36.minūtē guva Antonijs Kontrerass. Pēc Aureliu piespēles no laukuma kreisās puses Kontrerass metru aiz soda laukuma līnijas, neapstādinot bumbu, to ar kreiso kāju no gaisa raidīja vārtu kreisajā stūrī - 3:0.