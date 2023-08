Salacgrīvā pie 30 gadus neremontētā Salacas tilta plāno uzstādīt viedos luksoforus

Kopējās būvprojekta izstrādes izmaksas ir 185 214 eiro, no tiem pašvaldības finansējums 30% no kopējām būvprojekta izstrādes izmaksām jeb 55 564 eiro.

SM pārstāve Baiba Gulbe norādīja, ka, lai arī tilts pār Salacu atrodas uz "Via Baltica" ceļa, tomēr tas ir pilsētas tranzītielas sastāvdaļa, ko nevar nodalīt un atdot cita īpašumā, tāpēc SM nav likumiska pamata to pārņemt. Ņemot vērā tilta stratēģisko nozīmi un slikto tehnisko stāvokli, valsts katru gadu pēc pašvaldības pieprasījuma ir piešķīrusi valsts budžeta finansējumu tranzītielas, tostarp tilta uzturēšanai. Taču pašvaldība, prioritizējot citas vajadzības, nav investējusi tilta remontdarbos, pauda Gulbe, piebilstot, ka SM jau pagājušā gadā aicināja Limbažu novada domi sagatavot pieteikumu Militārās mobilitātes uzsaukumā, bet pašvaldība to neizdarīja.