Nedēļas nogalē notiks apkaimes svētki Vecāķos, Daugavgrīvā un Brasā

Skvērā, Miera ielā 73-77, no plkst.16 līdz 22 viesus priecēs grupu "Oranžas Brīvdienas", "Tautumeitas" uzstāšanās. Koncertprogrammas izskaņā sekos dzīvas uguns, dejas un mūzikas šovs profesionālu žonglieru izpildījumā.

Savukārt Vecāķu apkaimes svētki notiks Pludmales ielā, sākot no Kāpu prospekta līdz pludmalei. Tajos jaunākie svētku apmeklētāji no plkst.12 tiek gaidīti radošajās darbnīcās un aicināti piedalīties sporta aktivitāšu programmā un improvizācijas teātra piedzīvojumā "Vilkaču priedes leģendas".

No plkst.12 līdz 19 sadarbībā ar Vecāķu apkaimes biedrību tiks organizēta sarunu telts, kurā plānotas diskusijas par Vecāķu apkaimes attīstību, kā arī lekcija par drošību uz ūdens kopā ar biedrību "Peldēt droši". Pēc tās sekos arī praktiskas apmācības pie ūdens.

No plkst.14 līdz 21.30 izskanēs krāšņa pludmales skatuves programma, kurā paredzēts gan koncerts bērniem, gan grupas "Pirmais kurss" koncerts. No plkst.19 līdz 20 uzstāsies leģendārā grupa "Pērkons". Savukārt no plkst.20.30 līdz plkst.21.30 īpašu svētku muzikālo programmu sarūpējusi Laima Jansone un DJ Monsta.